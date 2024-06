RDC: un sondage révèle les espoirs et les impatiences des Congolais

Concernant les élections. Si 65% des personnes interrogées affirment avoir été témoins de fraudes, seuls 13% se disent insatisfaites des résultats. Pour Ebuteli, l’une des explications vient de la position des Églises sur ce cycle électoral qui se sont alignées sur la Commission électorale.



Preuve pour l’institut, « que l’aval des autorités religieuses peut renforcer la crédibilité des résultats électoraux dans un contexte où la confiance dans les institutions politiques est faible. »



Situation meilleure... malgré sept millions de déplacés

Concernant la crise sécuritaire. Malgré sept millions de déplacés, 70% des sondés estiment que la situation est meilleure ou similaire à 2021, avant l’état de siège et le conflit avec le M23. « Le pouvoir politique semble bénéficier d’une forme d’union sacrée de l’opinion publique face au conflit », note Pierre Boisselet, directeur du pilier violence à Ebuteli. Renforcée par la position ferme du pouvoir face aux rebelles du M23 puisque 63% des sondés restent hostiles à toute négociation avec le groupe armé.



Néanmoins, l’institut met en garde sur la réduction de l’espace médiatique et s’interroge sur l’information sur ce conflit qui parvient au public, notamment à ceux qui vivent les plus éloignés des zones de combats.