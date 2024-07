RDC: une attaque contre un convoi humanitaire sur la route de Butembo fait au moins deux morts

L'incident a eu lieu sur fond de vives tensions suite à l'avancée des rebelles du M23, soutenu par le Rwanda et qui se battent contre l'armée congolaise appuyée par des groupes armés locaux. Cette attaque contre une organisation humanitaire est une première dans cette zone où la situation humanitaire est très critique. Selon Mathe Saanane, président de la société civile de Butembo, le convoi humanitaire s’est heurté à une patrouille de jeunes qui effectuait une ronde pour prévenir toute entrée des rebelles du M23 dans la ville.



Dans un communiqué, l'ONG britannique Tearfund a indiqué que deux membres de son personnel sont « portés disparus ». « Nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités pour les localiser » a ajouté l'ONG.



Alors que les besoins humanitaires sont énormes suite à l'afflux de déplacés en raison des combats, l’administrateur du territoire de Lubero, le colonel Alain Kiwewa, a appelé les jeunes à ne pas s’en prendre aux humanitaires. « Je regrette les comportements de nos jeunes. Je leur dis que les humanitaires ne sont pas nos ennemis. Ce n'est pas la cible. Notre cible, c'est le M23 qui est notre ennemi à tous », a-t-il déclaré.



Depuis la fin de la semaine dernière, les rebelles du M23 se sont emparés de plusieurs villes du territoire de Lubero. Le mois dernier, le Comité international de la Croix-Rouge a d'ailleurs suspendu ses activités de distribution de vivres aux populations déplacées en raison de l'intensification des affrontements.



Les combats entre le M23 et l’armée congolaise se sont poursuivis ce lundi dans ce territoire de Lubero et dans celui de Masisi où quatre civils ont été tués.