RDC: une école touchée par un bombardement de l'armée en Ituri

Deux hélicoptères de l’armée congolaise ont bombardé les alentours du centre de santé et de l’école de Petsi. Un obus est tombé dans la cour de l’école, les impacts ont grièvement blessé un élève à la tête. Selon un infirmier du centre de santé, la population a fui mais le personnel du centre est resté avec les malades.



L’armée évoque les opérations militaires menées dans les provinces de l’Ituri et du Nord-Kivu dans le cadre de l’état de siège imposé depuis plusieurs mois. Un mouvement suspect aurait alerté les forces congolaises, la région étant infestée des groupes armés nationaux et étrangers qui provoque l’insécurité. L’un des principaux groupes armés, la Coopérative pour le développement du Congo (Codeco) s’impose à Petsi et ses environs.



Cette milice brutale est structurée autour d’une secte religieuse qui prétend défendre les membres de la tribu Lendu contre l’armée gouvernementale et contre la tribu Hema.



Le porte-parole de l’armée gouvernementale, le général Léon Richard Kasonga, suite à ce bombardement s’est étonné d’apprendre que des élèves étaient en classe un jour férié.