RTS : Cheikh Abdou Bara Dolly compte déposer une question écrite sur la Tour

Le Directeur général de la RTS, Pape Alé Niang a reçu la visite du député, Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly, président du mouvement Nékal fi Askan Wi mercredi 10 juillet, dans les locaux de la RTS. Suite à cette rencontre Cheikh Bara Dolly qui est revenu sur leurs échanges a annoncé le dépôt très prochainement d’une question écrite sur la table du président de l’Assemblée nationale concernant le financement de la tour, récemment inaugurée par l’ancien Président Macky Sall.



« J'ai félicité et encouragé mon ami Pape Alé Niang grâce à ses positions et son engagement pour l'intérêt de la Nation. Nous étions tous emprisonnés pour le même combat. Il a posé de nouveaux actes salutaires à la tête de cette structure. Nous avons abordé hier le mouvement d’humeur à la RTS et la tour R+10 en chantier et qui a été inaugurée par l'ancien Président de la République, Macky Sall », déclare Cheikh Abdou Bara Dolly.



Il a fait savoir que « Macky Sall avait injecté 33 milliards de FCFA pour la construction de la tour RTS. Après l'inauguration de ce bijou inachevé, l'entreprise continue de réclamer un avenant de 9 milliards FCFA », annonçant : « Je vais adresser, demain vendredi, au gouvernement une question écrite pour demander des éclaircissements sur l'affaire de la tour RTS ». « Macky Sall, ajoute-t-il, voulait mettre en mal le nouveau directeur de la RTS et les employés en augmentant illégalement les salaires. Nous réaffirmons notre soutien et notre amitié à Pape Alé Niang ».