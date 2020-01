RTS : les travailleurs de la télévision nationale réclament la tête d leur Drh Alioune Thiam

Les travailleurs de la Radiodiffusion télévision sénégalaise (RTS, publique) ont manifesté vendredi devant les locaux pour exiger le départ sans délai de leur Directeur de ressources humaines, Alioune Thiam.



Avec des brassards rouges et pancartes brandies sur lesquelles ont peut lire : « nous exigeons le départ sans délai du Drh, Alioune Thiam. Non à l’intimidation », ces travailleurs étaient nombreux devant la grande porte de l’organe.



Selon le quotidien Les Echos, le directeur général de la RTS, Racine Talla, en congés, devrait avoir "peur" à la vue des images de ces pères et mères de famille très en colère et qui appellent à « sauver ce patrimoine national, mal géré »