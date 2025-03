RUGBY 7's (U18) : La compétition est prévue du 24 au 28 mars 2025

Le Dakar Rugby 7's est organisé par le lycée Jean Mermoz, en partenariat avec le club des SFS et la Fédération Sénégalaise de Rugby (FSR).



Les jeunes présélectionnés pour le JOJ 2026 participeront à ce tournoi. Des équipes de rugby scolaires masculines et féminines de moins de 18 ans, de Pikine, Yoff, Dougar, Koutal et de la Casamance seront aussi au rendez-vous de cette joute.