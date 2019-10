Racisme en Italie : un Sénégalais sauvagement battu et insulté

Un Sénégalais âgé de 28 ans, a été battu et insulté en pleine nuit à cause de la couleur de sa peau. Les faits ont eu lieu à Morbegno, une ville d'Italie.



Selon le journal « Les Echos » qui donne l’information dans sa parution de ce jeudi, le jeune homme, qui a passé un sale quart d'heure, se rendait à son travail dans une boulangerie, vers 2 heures du matin. Il a été attaqué par deux hommes qui l’ont abreuvé d’injures avant de se défouler sur lui.



Le Sénégalais qui se défendait comme il pouvait, a été sauvé par une patrouille de police. L’enquête ouverte lui a permis d’identifier les agresseurs. La victime a reçu des soins et quelques jours de repos. Les agresseurs, deux jeunes de 25 ans, ont été trahis par une caméra de surveillance.