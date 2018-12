Rackets, Tracasseries, Magouilles: les chauffeurs de l'axe Ziguinchor-Bissau décrètent 72h de grève

Les usagers de l'axe Ziguinchor-Bissau vont devoir patienter ou trouver un autre moyen de transport. En effet, les chauffeurs sénégalo-bissau guinnéens ont entamé depuis hier mercredi une grève de trois jours pour décrier le comportement des forces de sécurité des deux côtés de la frontière.



"Ce qui se passe sur ce trajet, on ne le voit nulle part ailleurs. Du côté sénégalais comme bissau-guinéens, on est victimes de rackets, du comportement autoritaire des forces de sécurité qui nous imposent leur loi personnelle" déplore un chauffeur Sénégalais, relaie Les Echos.



A l'en croire, pour une panne de signalisation, les forces de sécurité demandent 21.000 F CFA et cela se passe durant tout le long du trajet dans chaque poste de contrôle.Ce qui fait que l'argent qu'ils gagnent c'est pour les service de mines, des gendarmes et les policiers, dit-il.



Selon ces chauffeurs, si rien n'est fait, le mouvement va continuer jusqu'à la satisfaction totale de leur revendication.