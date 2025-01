Radié et déclaré déserteur après avoir perdu son œil droit dans une mission, le Caporal Ousseynou Fall adresse une lettre ouverte au Président Diomaye

Lettre Ouverte à son Excellence, Monsieur Le Président de la République Sénégal, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye



À Monsieur le Président de la République du Sénégal.



Objet: Victime d'une préjudice



Monsieur le Président de la République,



Incorporé dans l'Armée Nationale le 01 janvier 2005 comme engagé volontaire (EVDA)au titre du service actif vingt quatre mois ,j'ai servi pendant 11ans sans interruption avec loyauté et abnégation la République et sa nation.



L' objet de ma Requête s'explique par la raison très simple que se sont les circonstances qui dictent les événement. Et si cela se trouve, les circonstance que j'ai vécues sont caractérisées par une blessure grave à l'oeil droit qui m' a rendu borgne au cour d' une mission régulière au cour de la quelle j'ai perdu cet oeil droit.



Sortie de l'hôpital principal de Dakar (HPD)le 07/02/2015 et mis en permission de convalescence de vingt neuf (29)jours renouvelables(voir pièce jointes).J'ai constaté avec amertume que mon chef de corps m'a porté déserteur le 23 Aout 2015 pour motif suivant :absence irrégulière non motivée.



A la fois surpris, confus et sidéré par cette décision et la matière dont j'ai été conduit étant blessé aggravé à la brigade de la gendarmerie sous bonne escorte de militaire armés de fusils d'assaut M16 et de munitions.



Le motif évoqué par mon chef de bataillon a engendré ma radiation du personnel des Armées ,malgré mon inaptitude certifiée par un médecin militaire chef du CMG Nord de saint Louis le 31/12/2015 à la suite de ma visite de libération.



Profondément indigné par l'acte désobligeant et désolant commis par l'autorité militaire qui ne se couvre même plus du manteau de la décence. Pour ces raisons je suis en droit de dénoncer la gestion calamiteuse non fondée dont j'ai été victime.



Asservissement aujourd'hui par mon chef de bataillon: l'excès de pouvoir de juger et de libérer sans ordonnance du tribunal militaire semble justifier un pouvoir absolu à visage masqué s'installant dans l'armée.



Il affecte gravement ma morale entant que subordonné animé par la fibre patriotique Cet excès de pouvoir pèse sur ma carrière et engendre injustement ma libération que je juge prématurée.



Il faut noter que la complaisance a atteint son paroxysme dans le milieu de la hiérarchie ou la justice est pervertie au bénéfice de l'excès de pouvoir et la reconnaissance due aux subordonnées foulée du pied .La fraternité d'armes risque de perdre ses lettres de noblesse pour laisser la place à des relations pas les meilleures faites souvent d'animosité



J'ai du mal à comprendre et à accepter le pourquoi de tel acharnement développé par Lieutenant Colonel Jean SYLVESTRE BIAGUI qui ne cherche qu'à me persécuter.



Monsieur le Président, j'ai été radier le 5 février 2016 sans droit ni conseil d'enquête ,ni conseil de discipline, ni tribunal militaire, ni commission de reforme, ni pension d'invalidité avec une inaptitude à la libération certifiée par un médecin militaire.



Soucieux de la réparation du préjudice occasionné par ce Colonel. Mon général avec votre soutien, j'engagerais toutes mes forces pour le réexamen de ma situation .



Je viens très respectueusement soumettre à votre autorité la réparation du préjudice occasionnée par une très mauvaise gestion de ma situation de militaire convalescent ayant accompli onze (11) ans de loyaux services rendus à la République et sa nation.



AMPLIATIONS :



.Monsieur le Premier Ministre du Sénégal



.Monsieur le Ministre des forces forces armées



.Monsieur le CEMGA



Fait à Thiès le 9 Janvier 2025



Caporal Ousseynou Fall