Rafael Nadal déclare forfait pour l'Open d'Australie

Rafael Nadal ne participera pas à l'Open d'Australie 2024. L'Espagnol, éloigné du circuit pendant près d'un an après une blessure contractée à Melbourne lors de l'édition 2023, avait effectué son retour sur le circuit cette semaine à Brisbane



Après deux matches prometteurs, il avait ressenti une douleur en haut de la cuisse gauche face à Jordan Thompson. Le verdict est tombé : il souffre d'une déchirure musculaire qui l'empêche de s'aligner lors de la première levée du Grand Chelem de la saison.



« Durant mon dernier match à Brisbane, j'ai eu un petit problème qui, vous le savez, m'a inquiété. Une fois arrivé à Melbourne, j'ai fait une IRM et j'ai une micro-déchirure d'un muscle, a écrit l'ancien n°1 mondial sur ses réseaux sociaux. Je ne suis pas prêt à jouer au niveau d'exigence que requiert un match au meilleur des cinq sets. Je retourne en Espagne pour voir mon médecin, me soigner et me reposer. »