Ramadan 2018 : Unacois annonce une hausse des prix de plusieurs denrées alimentaires

A l'occasion de la conférence de presse tenue mercredi, l’Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal (Unacois-Jappo) a brandi une note de la douane indiquant une hausse probable sur les prix de plusieurs denrées alimentaires en cette veille de ramadan. « Si demain il y a des produits dont le prix a augmenté, il ne faut pas dire que c’est Unacois ou ce sont les commerçants. Il faudra comprendre que c’est l’Etat qui a fait ce qu’il ne devait pas faire. Ce n’est pas nous mais l’Etat; les grandes surfaces », a déclaré son vice-président.



Pour le directeur exécutif d’Unacois Jappo la note 15-30 du 27 avril 2018, au plan légal, est référencée à différentes directives de l’Uemoa. Sur ce, il ajoute que cette note cible directement les véhicules de tourisme, les sachets en plastique, les boissons non alcoolisées, les jus de fruit et légumes, les corps gras alimentaires etc.



En lisant la note, M. Ndiaye a fait savoir que sur les légumes, il y a 5% de taxes de plus. Sur tous les corps gras 10% de taxes de plus à l’importation. Les corps gras alimentaires 15% de taxes, les jus de fruits et légumes 5%, les boissons non alcoolisées 5%, sachets en plastique 3 francs par gramme de sachet importé, les véhicules de tourisme 10 % de plus que ce qui existait déjà. Sur les produits de tabac, la taxe est relevée à hauteur de 50%.



A l’en croire si de telles taxes s’appliquent, la répercussion sur le consommateur serait automatique: «La répercussion coule de source. A chaque fois qu’on charge le commerçant il se décharge sur le consommateur. C’est aussi simple que ça. Et c’est dommage que cette taxe intervienne à la veille du mois de ramadan. Et après le mois de ramadan, on va vers la Tabaski, le Gamou et le Magal, a-t-il laissé entendre.