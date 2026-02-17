Ligue des champions (barrage) : le Real Madrid domine Benfica et fait un pas vers les huitièmes

Battu à Lisbonne lors de la dernière journée de la phase de ligue, le Real Madrid retrouvait le Benfica ce mardi lors des barrages. Les Madrilènes l'ont emporté 0-1 grâce un superbe but de Vinicius, à l'issue d'un match surtout marqué par une interruption de près de 10 minutes suite à des propos possiblement racistes d'un joueur lisboète envers Vinicius.
Le match retour aura lieu mercredi prochain à Madrid, et il s'annonce électrique.
