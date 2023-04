Ramadan : Demba Ba tacle Antoine Kombouaré

C’est le sujet polémique en ce moment sur la planète football : le ramadan. Alors que la Fédération Française de Football (FFF) a refusé l’interruption des matches pendant le jeûne vendredi dernier, de nombreuses personnalités influentes montent au créneau et partagent leur avis sur la question.



L’ancien international sénégalais, Demba Ba, a notamment donné son opinion sur son compte Twitter. L’ex-buteur de Chelsea, qui est aujourd’hui à la retraite, est revenu sur le cas Antoine Kombouaré au FC Nantes.



« Encore penser que le jeûne du mois de ramadan est comportemental, me sidère », peut-on lire sur son compte Twitter.



« Pour ceux qui se posent encore la question, on parle bien du côté identitaire d’une personne. Une simple question, est-ce une bonne chose de demander à quelqu’un de mettre de côté ce qui fait son identité ? À l’image d’un Klopp, un management adapté serait selon moi de mettre les joueurs dans les meilleures conditions pour qu’ils puissent performer. Et s’ils ne performent pas, alors qu’ils soient justement écartés, pour des raisons sportives et non-identitaires. Mais invoquer les raisons de santé n’est qu’une couverture », a écrit l’ancien attaquant des « Lions ».