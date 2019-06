Ramadan-Nafila 28ème nuit: 4 rakkas pour se faire "pardonner ses anciens et futurs pêchés"

28ème NUIT : 4 rakkas, soit 2 sallama. Dans chaque rakka, on doit réciter 1 fois la fatiha, 1 fois « Watini wa zaytouni », 1 fois « Khoul ya ayouhal kafirouna » et 5 fois « Khoul hou allahou ahad ». Après le dernier sallama, on doit réciter 100 fois « Astakhfiroulahi » et 100 fois « Allahouma salli ala mou hammadine wa alla alihi wassalim ».



Le fidèle qui aurait effectué ces pratiques verra ses anciens et futurs pêchés pardonnés.