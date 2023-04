Ramadan-Nafila de la 22e nuit pour avoir "70 cités avec dans chacune d’elles 1000 maisons"

22ème NUIT : 2 rakkas, soit 1 sallamaDans chaque rakka 1 fatiha

03 fois « Sabihisma », 03 fois « Inaa Anzal Nahou », 03 fois « Ikhlaas », 03 fois « Al Faalaq », 03 fois « Naasi »



Celui qui l’effectue Dieu bâtira à son intention 70 cités avec dans chacune d’elles 1000 maisons; dans chaque maison 1000 chambres en or et en argent; dans chaque chambre 1000 lits et 1000 épouses chacun d’eux.