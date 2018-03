Rapatriement du corps de Mame Mbaye Ndiaye : La dépouille arrive à Dakar ce lundi

La dépouille mortelle de Mame Mbaye Ndiaye, le Sénégal décédé à Madrid après une course poursuite avec la police, arrive à Dakar dans la nuit de lundi à mardi à l’Aéroport internationale Blaise Diagne (AIBD). L’enterrement est prévu mercredi à Touba.



Mame Mbaye Ndiaye, 35 ans, est mort d’un arrêt cardiaque lors d'une course poursuite avec la police espagnole. Ce qui avait d'ailleurs déclenché des échauffourées entre émigrés africains et forces de l'ordres espagnols. Et dans la foulée, le chef de l'Etat Macky Sall avait réclamé aux espagnols toute la lumière sur cette affaire.