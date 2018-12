Rappel à Dieu de Sidy Lamine Niass : Me Madické Niang suspend ses activités politiques

L’annonce brutale du décès de Sidy Lamine Niass, président du groupe WALFADJRI, a créé un bouleversement dans le calendrier politique de Me Madické Niang, candidat à la candidature pour la présidentielle du 24 février 2019.

Ce dernier qui se dit "attristé par cette grande perte, a décidé de suspendre toutes ses activités politiques du jour pour respecter le deuil de celui avec qu'il entretenait de profondes relations".



Toutefois, l'ex-président du groupe parlementaire "Liberté et Démocratie" n'a pas manqué de présenter ses sincères condoléances à la famille éplorée, particulièrement à son frère Ahmed Khalifa Niasse, leur sœur Salma et les enfants auxquels il était spécialement attaché, lit-on dans le communiqué.