Rappel à Dieu de Sokhna Fatou Kiné Sy Al Makhtoum : le Président Diomaye s’est rendu auprès de Serigne Moustapha Sy al Makhtoum

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s’est rendu ce dimanche 3 août auprès de Serigne Moustapha Sy Al Makhtoum pour présenter ses condoléances et celles de la Nation, suite au décès de Sokhna Fatou Kiné Sy Al Makhtoum. Selon la Présidence qui a donné l’information, le Chef de l’Etat s’est également rendu au domicile de la famille de feu Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Makhtoum pour exprimer sa compassion et sa solidarité à l’endroit de la famille éplorée et à la Communauté Tidjiane.