Rapport ANSD : les recettes de l’État progressent de 82,8 milliards de FCFA en variation mensuelle

Les finances publiques du Sénégal ont connu une dynamique contrastée en décembre 2024. Les recettes totales de l’État ont progressé de 82,8 milliards de FCFA par rapport à novembre 2024. Cette augmentation est portée par la bonne performance des recettes fiscales (+78,8 milliards de FCFA) et non fiscales (+4,0 milliards de FCFA).



Toutefois, en comparaison annuelle, « les recettes totales accusent une chute importante de 234,8 milliards de FCFA en raison d’un recul notable des recettes fiscales (-39,8 %) par rapport à décembre 2023. »



Selon les informations de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), malgré la contreperformance de décembre, les recettes de l’État sur l’ensemble de l’année 2024 affichent « une hausse de 1 %, soit 36,7 milliards de FCFA supplémentaires par rapport à 2023. »



Cette progression est cependant modérée par rapport aux attentes. Avec un total de 3 655,1 milliards de FCFA en 2024, les recettes fiscales enregistrent une baisse de 0,7 % par rapport à 2023. Cette évolution résulte de dynamiques contrastées « les impôts directs (notamment sur les sociétés et les revenus) progressent de 2,7 % grâce à une amélioration des performances des entreprises. Les impôts indirects, en revanche, reculent de 4,1 %, en raison d’un affaiblissement des recettes de TVA sur les biens et services intérieurs et des droits de porte sur les importations. »



« Contrairement aux recettes fiscales, les recettes non fiscales affichent une progression de 9,7 %, atteignant 100,8 milliards de FCFA en 2024 », indique le rapport consulté par PressAfrik. Cette croissance est principalement due aux dividendes et produits financiers perçus par l’État.