Rapport Armp 2018-2019 : plus de 6.000 marchés octroyés ont généré 1.493 milliards FCFA, en deux ans

L'Autorité de régulation des marchés publics (Armp) a rendu public ce mercredi 9 décembre son rapport d’audit de 2018-2019. Le document a révélé que les 119 autorités contractantes auditées pour les deux années ont passé 6.038 marchés pour une valeur totale de 1 493 milliards F CFA.



Parmi ces 119 autorités, 57 sont au titre de la gestion 2018 et 62 de la gestion 2019. « Au total 2 629 marchés représentant un montant 1 396 milliards F CFA ont été passés en revue par les cinq cabinets d’audit indépendant sélectionnés », informe la même source.



Selon l'Armp, « Les résultats ont révélé une bonne progression dans le suivi et la prise en charge des recommandations des audits précédents ».



S'agissant des plans de passation des marchés (Ppm), au total, 1 407 ont été reçus pour les deux années et publiés dans le portail officiel des marchés publics pour un total prévisionnel de 52 984 marchés et un budget estimatif de 5 891,261 milliards de francs CFA.



Ils sont répartis comme suit : six cent soixante-seize (676) Ppm en 2018, pour un nombre prévisionnel de 23 725 marchés et un budget estimatif de 3 167,361 milliards de francs CFA. Contre sept cent trente-et-un (731) en 2019, pour un nombre prévisionnel de 29 259 marchés et un budget estimé à 2 723,9 milliards de francs CFA.