Rapport Cour des comptes : Abdoul Mbaye réclame des « punitions d’une extrême sévérité »

Abdoul Mbaye, président de l'Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (ACT), s'est exprimé sur le rapport de la Cour des comptes concernant la gestion des finances publiques de 2019 au 31 mars 2024. Dans une publication sur sa page Facebook ce jeudi, l'ancien Premier ministre rappelle qu’il n’a jamais cessé de dénoncer la fausse croissance économique du Sénégal obtenue par des données artificiellement gonflées. Il appelle à des sanctions exemplaires afin de clore définitivement cette ère de gouvernance sous le régime de Macky Sall.





Voici l’intégralité de son texte.



Je n’ai jamais cessé de dénoncer la fausse croissance économique du Sénégal obtenue par des données artificiellement gonflées de productions agricoles, en particulier celle de graines d’arachides introuvables sur le marché et dans l’industrie. Comme je le soulignais, elle permettait en partie de cacher l’aggravation du déficit budgétaire et du taux d’endettement du Sénégal.



J’étais dans l’attente du rapport de la Cour des Comptes sur les finances publiques pour apprécier l’existence ou pas de maquillages similaires portant sur des agrégats de recettes gonflées ou de dépenses réduites de manière tout aussi artificielle.



La réalité est bien plus grave que cela. Le rapport rendu disponible révèle l’existence de pratiques violant la loi et la réglementation en matière de finances publiques pour voler et détourner l’argent public. Les fausses données en sont la conséquence ; elles ne sont pas des données maquillées après exécution des budgets. L’étendue des complicités au sein de l’administration des finances, d’entreprises privées et publiques et de leurs dirigeants, et même de banques, dépasse l’entendement. Ce n’est plus du faux ni du vol : c’est la destruction organisée d’un pays, l’appauvrissement systématisé de sa population dans la durée.



Les punitions devront être d’une extrême sévérité afin que cette page de la gouvernance du régime de Macky SALL soit définitivement tournée.