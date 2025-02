Rapport de la Cour des Comptes : Khadija Mahecor Diouf exprime son indignation et appelle à la justice

La publication du rapport de la Cour des Comptes continue de provoquer de vives réactions. Khadija Mahecor Diouf, maire de Golf Sud, invitée de l’édition Midi Keng de PressAfrik n’a pas caché son désarroi face aux révélations accablantes sur la gestion des finances publiques.



« Je suis déboussolée avec ces détournements. Il y a de quoi avoir peur de ce qui s’est passé de 2019 à 2024, et je dois même extrapoler pour dire de 2012 à 2024 », a -t-elle déclaré.



Fustigeant l’ampleur des malversations, elle s’inquiète du manque de transparence et de traçabilité relevé dans le rapport. Les méthodes de gestion décrites mettent en évidence, selon elle, une opacité inquiétante qui a gravement nui aux finances publiques.



Face à cette situation, Khadija Mahecor Diouf estime qu’il est impératif que la justice fasse son travail et que des mesures fortes soient prises pour éviter la répétition de tels abus.

« Il faut que la justice se fasse, il faut aller vers la criminalisation de ces faits », a-t-elle recommandé.



La publication du rapport de la Cour des comptes ce mercredi a mis la lumière sur plusieurs irrégularités de l’ancien régime.