Rapport du Médiateur de la République : ABC épingle…

Malgré l’ambiance cordiale qui a marqué la reconcentre entre le chef de l’Etat et le Médiateur de la République, le rapport de ce dernier a épinglé certains ministres du gouvernement du Sénégal.



«La mauvaise application des lois et règlements, la violation du principe de la continuité du service public, le non-respect des engagements souscrits, le défaut de réaction suite à une recommandation du Médiateur de la République assorti d’une absence totale de production d’arguments et d’explications, le refus d’exécuter des décisions de justice devenues définitives », a cité Me Alioune Badara Cissé dans le document.



Me Cissé de pointer du doigt, selon l’Observateur qui a parcouru le document, «la lenteur excessive et injustifiée dans le traitement des dossiers, le silence observé face aux sollicitations ou interpellations des usagers, le temps anormalement long et injustifiable dans les délais de convocation de commissions administratives et techniques chargées de régler des questions ponctuelles et importantes, la prise en charge insuffisante et à temps des dossiers à haute intensité sociale et la récurrence de pertes de dossiers administratifs ou de documents qui y sont contenus».



L’ancien ministre des Affaires étrangères de prôner comme solution, le retour à l’orthodoxie, le respect des accords, entre autres.