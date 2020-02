Rapports 2017 et 2018: l'OFNAC a transmis 5 dossiers au procureur de la République

L’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac) a remis, vendredi 28 février, ses rapports d’activités 2017 et 2018 au chef de l’État, Macky Sall.



La présidente Seynabou Ndiaye Diakhaté et son équipe, qui ont examiné 23 enquêtes dans leurs deux rapports d’activités, ont transmis cinq (5) dossiers au procureur de la République, selon le journal Les Echos.



Toutefois, la presse attend avec impatience la publication desdits rapports qui reste une obligation, selon l'article 17 de la Loi numéro 2012-30 du 28 décembre 2012 qui dispose: "L'OFNAC établit chaque année un rapport d'activités qui comporte notamment les propositions de mesures tendant à prévenir les actes de fraude ou de corruption. Ce rapport est remis au président de la République. Il est rendu public par tous moyens appropriés".