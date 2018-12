Rapprochement entre Khalifa Sall et Me Madické Niang : Une alliance en vue ?

Me Madické Niang a rendu visite lundi à Khalifa Ababacar Sall a informé un communiqué de la cellule de communication de l’ancien homme de confiance de Me Abdoulaye Wade. Les deux personnes se sont longuement entretenus «sur la situation du pays et le processus électoral, pour la tenue d’un scrutin libre et transparent, garant d’une stabilité sociale et du respect de l’Etat de droit, entre autres sujets », a indiqué le document.



L’ancien président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie et l’ancien maire de Dakar, tous deux candidats déclarés à la prochaine élection présidentielle ont prévu de se rencontrer une nouvelle fois sans pour autant définir un calendrier.



«En perspective de l’élection présidentielle de février 2019, Me Madické Niang et M. Khalifa Ababacar SALL ont décidé de se revoir dans un proche avenir », indique le communiqué.



Les deux personnalités ont presque connu une trajectoire identique. Car tous deux ont été adulés au sein de leur parti, avant d’en être exclu, à la seule différence que l’ex-édile de Dakar est actuellement en prison dans l’affaire dite de la caisse d’avance de la mairie de Dakar.