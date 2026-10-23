« Rassemblement, compétence et intégrité : Les trois piliers d'une gouvernance réussie », par Matar DIÈNE

Monsieur le Président, la force de votre vision repose aussi sur la qualité des femmes et des hommes qui vous accompagnent. Pour une gouvernance de rassemblement, de mérite et d'efficacité au service du Sénégal



Monsieur le Président de la République,



Il est des moments dans la marche d'une Nation où la réflexion constructive, le dialogue responsable et la sincérité des engagements constituent les meilleurs instruments pour consolider les acquis et préparer l'avenir. C'est dans cet esprit de respect républicain, de responsabilité citoyenne et d'attachement profond à la réussite de votre mission que je souhaite partager quelques réflexions sur l'importance des choix humains et politiques qui accompagnent l'exercice du pouvoir.



Votre accession à la magistrature suprême a ouvert une nouvelle page de notre histoire politique. Elle a suscité de grandes attentes, notamment en matière de justice sociale, de bonne gouvernance, de transparence et d'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Ces aspirations constituent aujourd'hui une responsabilité collective qui engage aussi bien les institutions que les forces politiques et citoyennes soucieuses de contribuer au développement national.



Monsieur le Président, gouverner, c'est aussi savoir s'entourer de femmes et d'hommes capables de traduire une vision en actions concrètes, de rapprocher les institutions des citoyens et de renforcer la confiance entre l'État et les populations. Dans cette perspective, les nominations aux hautes fonctions de représentation méritent une attention particulière, tant elles participent à l'image, à la crédibilité et à l'efficacité de l'action publique.



L'ouverture politique que vous incarnez peut constituer une véritable richesse pour notre démocratie. Elle permet de rassembler des sensibilités diverses, de valoriser des expériences complémentaires et de mobiliser les compétences nécessaires à la construction nationale. Cette ouverture gagnerait cependant à s'appuyer sur des critères clairement identifiables : la compétence, l'intégrité, l'expérience, l'engagement républicain et la capacité à servir efficacement les populations.



Il ne s'agit nullement de remettre en cause la légitimité d'une personnalité en raison de son parcours politique antérieur. La République appartient à tous ses citoyens, et chacun doit pouvoir apporter sa contribution au progrès national. L'essentiel est que chaque responsabilité confiée puisse être perçue comme un choix utile à la Nation, fondé sur des qualités reconnues et orienté vers des résultats concrets.



Monsieur le Président,



La diversité des parcours politiques peut être une source d'enrichissement lorsqu'elle s'inscrit dans une volonté sincère de convergence autour de l'intérêt général. Notre pays a besoin de dépasser les clivages, d'encourager le dialogue et de fédérer toutes les bonnes volontés autour de ses priorités essentielles.



Toutefois, le rassemblement trouve sa véritable force lorsqu'il repose sur une vision partagée, une cohérence dans les engagements et une compréhension claire des responsabilités confiées.



Il me semble également important de préserver la confiance de celles et ceux qui, depuis plusieurs années, se sont investis avec conviction dans l'espoir de voir émerger une nouvelle dynamique de gouvernance. Leur engagement mérite considération, écoute et reconnaissance.



À cet égard, une communication pédagogique autour des nominations, des missions assignées et des résultats attendus pourrait contribuer à renforcer l'adhésion des citoyens et à favoriser une meilleure compréhension des choix institutionnels. Car la confiance populaire se nourrit autant de la qualité des décisions que de la clarté avec laquelle elles sont expliquées.



Monsieur le Président de la République,

Les hautes fonctions de représentation peuvent jouer un rôle déterminant dans le rayonnement de l'État.



Matar DIÈNE,

Président de l'ICDS, allié de KIIRAYE