Rassemblement : différents corps de métier et organisations prennent la rue pour manifester leur frustration

Le rassemblement des mouvements Y’en A marre et Frapp sur les allées du Centenaire s’est transformée en une manifestation des frustrés de tous les secteurs d'activités ainsi que l'opposition. Le Congrès de la Renaissance démocratique (CRD), le Collectif des ex travailleurs de Transplast, le collectif des familles de détenus et l'Association Professionnelle des Régies Publicitaires du Sénégal (Aprp) ont tour à tour fait des déclarations pour manifester leur frustration.



L’association professionnelle des régies publicitaires du Sénégal à travers son porte-parole s'est prononcé sur la destruction des panneaux publicitaires dans certains endroits par la Descos. « En détruisant des panneaux publicitaires dans les artères de la ville, ce sont des années de dure labeur qui sont réduites à néant. Ce gouvernement ne protège plus les petites et moyennes entreprises. Ce gouvernement ne se soucie plus du rayonnement de son secteur privé », a-t-il dénoncé,



Prenant la parole Daouda Gueye du collectif Noo lank demande au président de la République de respecter la Constitution. «En 2016, nous avons voté pour une nouvelle Constitution. La Constitution est la mère de toutes les lois. On demande à Macky Sall et tous ses collaborateurs de respecter et d'appliquer les lois et que tout le monde soit équitable devant la justice. S'il y a violence, c'est à cause de lui. C'est le premier à violer la Constitution et la sacralité de la parole donnée. Depuis qu'il est à la tête du pays, il ne fait que pratiquer de la violence. Tant qu'il continue à exercer de la violence dans le pays, nous allons résister. Nous refusons l'injustice».



Dame Mbodj de la Coalition le peuple abonde dans le même sens. « La justice à deux vitesses dans ce pays doit cesser. Ce qu'on attend des magistrats sénégalais, c'est d'être impartial et qu’ils appliquent le droit. Le Président Macky Sall n'est pas dans le droit, il utilise la force et la violence. S'il veut la paix, il n'a qu'à arrêter la violence », a-t-il lancé.



Le syndicaliste apporte son soutien à l’Association des professionnels des régies publicitaires du Sénégal (Aprp). Selon lui, « l’Etat du Sénégal veut tuer les régies publicitaires sénégalaises, pour offrir le marché aux français », a-t-il dénoncé. Dame Mbodj invite les professionnels des régies publicitaires sénégalais à s’opposer.