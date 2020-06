Ré-ouverture des frontières ariennes : Alioune Sarr annonce une reprise imminente des vols et décaisse 10 milliards de F Cfa

Le ministre du Tourisme et des Transports Aériens, Alioune Sarr, a annoncé la reprise prochaine des voyages en avion. Ce, après trois mois de fermetures des frontières aériennes. Un fond de 10 milliards de F Cfa a été dégagé mardi, pour soutenir les compagnies impactées par la pandémie du coronavirus.



Le ministre donne les détails de la répartition de ces 10 milliards de F Cfa dégagés pour le secteur aéroportuaire. A l’en croire, 2 milliards de F Cfa seront octroyés aux entreprises qui souhaitent concocter une dette rapide et les 7 milliards restants seront distribués aux entreprises dont leur besoin en argent est énorme.



Alioune Sarr de renseigner sur la reprise des vols : « Dans les prochaines semaines, un travail sera fait sur les lignes intérieures pour que justement le trafic intérieur puisse être redynamisé ».



Non sans préciser que la réouverture des aéroports se fera avec de nouvelles dispositions. Les schémas de distanciation physique, le service de bord au niveau des avions, la restauration et l’embarcation, seront aussi modifiés, a rassuré le ministre.