Réactions des « Lions » après l’élimination : la déception

Diao Balde Keita: "Il y a eu un manque de concentration sur le corner"

« L’équipe a beaucoup travaillé. Malheureusement, on s’arrête à ce stade de la compétition. On aurait bien aimé continuer l’aventure. Mais, sur des détails surtout en corner. Il y a eu un manque de concentration sur le corner. Mais, je suis satisfait de l’engagement et du comportement de mes coéquipiers. Je suis fier de ce que nous avons réalisé »



Lamine Gassama: "toute l'équipe a manqué de concentration sur le but"

« On a perdu ce match sur les détails. On les a bien contenus dans le jeu malheureusement on a pris un but et toute l’équipe a manqué de concentration. C’est vraiment dommage de passer à côté d’une qualification à cause des cartons jaunes. Malheureusement, ce sont des détails qu’on ne peut pas maîtriser. On a fait le maximum pour se surpasser pour l’équipe. Mais, il y a des maladresses qui font qu’on prend des cartons. Ça fait partie du jeu et c’est cruel de passer à côté d’une qualification due à un nombre conséquent de cartons jaunes »



Cheikh Ndoye: "on est tous dégoûtés"

« C’est triste, on n’arrive même pas à y croire. On avait notre place en huitième de finale. Mais c’est Dieu qui a le dernier mot. C’est triste pour tout le monde. Le football est cruel, mais c’est comme ça. On est éliminé par fair-play. Félicitation à mes coéquipiers. Mais il n’y a rien à dire. C’est triste pour le pays, pour le continent africain. On est tous dégoûtés ».



Adama Mbengue : "les joueurs qui étaient sur le terrain ont tout donné"

« C’est dur, mais c’est ça le football. Il faut toujours qu’il y ait un vainqueur et un vaincu. Nous voulions aller le plus loin possible dans cette compétition, mais c’est la volonté de Dieu et on n’y peut rien. Nous avons travaillé très dur pour être ici. Les joueurs qui étaient sur le terrain ont tout donné, du début à la fin du match. Aujourd’hui, la chance était du côté des Colombiens, donc on ne peut qu’accepter et aller continuer à travailler »



Baye Niang: "nous n'avons pas perdu le match à cause du penalty annulé"

« On avait bien commencé, on espérait faire au moins un match nul, voire gagner. Nous n’avons pas réussi à le faire, on est tous très déçus. Je pense que l’on méritait de passer. Comme on dit, c’est le football, il faudra travailler pour rebondir très vite. Aujourd’hui, avec toutes les caméras qu’ils ont et les technologies inventées, s’ils ont dit qu’il n’y avait pas penalty, c’est qu’il n’y avait pas penalty. Nous n'avons pas perdu le match à cause de ce penalty-là, parce que l’on pouvait faire beaucoup mieux et ça sera pour la prochaine fois »