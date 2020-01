Réactivation de la commission de discipline de l’APR: Ces responsables du parti au pouvoir visés

La proposition faite par le ministre d’Etat Mahmoud Saleh, Directeur de Cabinet politique du président Macky Sall, de réactiver la Commission de discipline de l’Alliance pour la République (Apr), va certainement contribuer à remettre de l’ordre au sein du parti. Mais certains cadres dont Moustapha Cissé Lô et Moustapha Diakhaté pourraient en être les premières victimes.



La remise en en service de ladite commission permettra, selon un haut responsable du parti à L’Obs, au président Macky Sall de « dérouler tranquillement, au courant de son second mandat (2019-2024), ses grands projets pour l’émergence du Sénégal et sans heurts ».



Et surtout à mettre « hors état de nuire » certains cadres de l’Apr qui vont à l’encontre des directives du Président Macky Sall. De ce fait, tout porterait à croire aujourd’hui que Moustapha Diakhaté et Moustapha Cissé Lô seront les « premiers agneaux » du sacrifice. Car poursuit cette source, Macky Sall a hâte de mettre un terme aux multiples actes de rébellion et d’indiscipline au sein du parti.



Ces actes sapent la dynamique de développement enclenchée et visant à sortir de terre les grands projets d’émergence du Sénégal, selon certains responsables du parti présidentiel. Mais cette opinion est contrebalancée par Luc Sarr, conseiller politique du chef de l'Etat Macky Sall, qui estime qu’il n’y a aucune perspective d’exclusion des camarades.