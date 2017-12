Real-Barça: Messi a passé 83% du Clasico à marcher

Pour s’offrir le scalp d’un Real Madrid maladroit mais en jambes en première période lors du Clasico de samedi (0-3), Lionel Messi a sorti le grand jeu dans la seconde partie du match.



La Pulga, qui a notamment inscrit un penalty, n’a toutefois pas tant cravaché que ça. El Periodico révèle ainsi des chiffres étonnants quant à l’activité de la star du Barça.



Messi a sprinté 1% du match



Celui qui a fini l’année avec un but de plus que Cristiano Ronaldo, a passé 83,10% du match à marcher. Durant 10,80% de la rencontre, Messi était au petit trot. Il a passé la seconde durant 4,95% du temps et n’a sprinté que pendant 1,15% de ce Clasico avec une vitesse maximale de 33,59km/h. Ce qui ne l'a évidemment pas empêché de marcher sur le Real.