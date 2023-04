Real Madrid : Carlo Ancelotti demande pardon aux supporters

Écrasé par Girona et Taty Castellanos ce mardi (4-2), lors de la 31e journée de Liga, le Real Madrid a certainement vu ses derniers espoirs de titre de champion s’évaporer. Mais au-delà du résultat, c’est la prestation globale de l’équipe merengue qui a contrarié Carlo Ancelotti après la rencontre. Présent en point presse, le technicien italien s’est même excusé auprès de ses supporters.



«Nous n’avons pas été bons et quand nous avons essayé de revenir, c’était individuellement, jamais en équipe. Parce qu’aujourd’hui l’équipe n’a pas joué », a déploré le coach du Real Madrid en conférence de presse.



Qui ajoute : « Je comprends que les fans soient blessés, et nous nous en excusons. Nous aussi. Mais les supporters savent que nous serons prêts aussi bien en finale de la Coupe du Roi (le 6 mai contre Osasuna) qu’en demi-finale (de Ligue des Champions contre Manchester City, le 9 mai) ».