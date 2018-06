Real Madrid: Cristiano Ronaldo va quitter le club cet été (Record)

L'avenir de Cristiano Ronaldo va encore faire couler beaucoup d'encre. Avec ses propos tenus quelques minutes après la finale de Ligue des Champions remportée contre Liverpool (3-1), l'attaquant de 33 ans a semé le doute en annonçant que «c'était bien de jouer pour le Real Madrid». Partira, partira pas ? Au Portugal, on penche pour un départ.



Ce jeudi, le journal portugais Record fait sa Une sur Ronaldo. Et pour nos confrères, il n'y a pas de doute : CR7 va quitter le Real Madrid cet été. Le quotidien, qui s'emballe un peu vite, explique que cette décision serait «irréversible» car l'attaquant lusitanien se sent trahi par son président Florentino Pérez. Il ressent un manque de reconnaissance suite aux promesses non tenues concernant sa prolongation de contrat et pense que son dirigeant souhaite faire de la place pour accueillir Neymar.



La menace d'un départ pour obtenir un meilleur salaire

Comme souvent, la prudence est de rigueur. Ce n'est pas la première fois que Ronaldo est annoncé sur le départ et on sait que le Merengue utilise régulièrement ces rumeurs pour obtenir une revalorisation salariale. Pour le moment, CR7 est encore loin d'être parti. Mais le Real cédera-t-il aux exigences de sa star ? Vu que Neymar sera difficile à déloger du PSG cet été, ce n'est pas impossible.



Néanmoins, il ne faut pas s'attendre à ce que la Casa Blanca lui offre 80 millions d'euros par an, comme l'évoquait récemment El Confidencial. Comme l'explique AS, Ronaldo espère au moins égaler Neymar, qui perçoit 37 millions d'euros net par saison à Paris alors que lui touche 21 millions d'euros annuels. Au vu de son importance à Madrid, sa demande peut se comprendre. Le Real pourrait faire un nouvel effort cet été.