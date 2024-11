Real Madrid : Eder Militao souffre d'une rupture du ligament croisé du genou droit

Finalement, les pires prédictions se sont confirmées et le rapport médical du Real Madrid a confirmé la blessure d'Éder Militao : rupture complète du ligament croisé antérieur avec atteinte des deux ménisques de la jambe droite.



Le Brésilien ne rejouera pas lors de la saison 2024-2025. Éder Militao est tombé à terre lors du match Real Madrid-Osasuna de ce samedi. Il a dû quitter le terrain sur une civière.



Ancelotti devra puiser dans les rangs des jeunes pour le remplacer, au moins jusqu'à l'ouverture du mercato hivernal, ou donner l'alternative à Jesús Vallejo.



Raúl Asencio a remplacé Militao avec des garanties. Le joueur local pourrait jouer un rôle inattendu dans les prochains matches. Outre l'Aragonais et le Canarien, le Real Madrid ne dispose pour l'instant que d'Antonio Rüdiger comme défenseur central, David Alaba étant toujours blessé.



L'autre genou



Cette blessure n'est pas nouvelle pour Éder Militao. Le Brésilien s'est rompu le ligament croisé antérieur, mais au niveau du genou gauche, lors du premier match de la saison dernière contre l'Athletic Bilbao à San Mamés et n'a repris le jeu qu'en avril.





Avec Flashscore