Real Madrid : ça commence à sentir très mauvais !

Le Real Madrid a enchaîné un troisième match nul de rang de suite en Liga, à Girona (1-1). Et ça commence à vraiment devenir inquiétant.

Par Max Franco Sanchez - 01/12 - 00:06

On pensait que le pire était derrière, bien oublié. Cette semaine, le Real Madrid a gagné, non sans souffrir, contre l’Olympiakos (3-4) en Ligue des Champions. Et derrière, la presse espagnole évoquait une réconciliation entre Xabi Alonso et certains de ses cadres, alors que la relation entre les deux parties était froide jusqu’ici. Ce match contre Girona, relégable, était donc l’opportunité parfaite de lancer une dynamique positive après quelques semaines de doutes. Mais les Merengues se sont cassés les dents en Catalogne (1-1), et ont pris le point du nul grâce à un penalty de Mbappé (67e).

Un très mauvais résultat qui permet au FC Barcelone de prendre la tête de la Liga, alors que les Blaugranas étaient largués après le Clasico. Pire, Villarreal n’est qu’à un point et l’Atlético à deux unités seulement. Au total, le Real Madrid n’a gagné qu’un seul de ses cinq derniers matchs et reste sur trois matchs nuls en Liga, sans affronter des équipes particulièrement compliquées sur le papier (Rayo Vallecano, Elche, Girona).

Un Real Madrid sans fond de jeu

On a revu un Real Madrid à court d’idées, ne sachant pas quoi faire avec le ballon. Seul Vinicius Jr était capable de faire quelques différences individuellement, mais Girona, pourtant pire défense du championnat espagnol, n’a pas eu tant de mal que ça à défendre ses cages. Résultat des courses : beaucoup de centres hasardeux qui n’ont pas trouvé preneur dans la surface puisqu’elle était vide et de nombreuses tentatives lointaines désespérées. Dès qu’un adversaire parvient à fermer les espaces, ce Real Madrid semble perdu et en difficulté.

Et défensivement, malgré le nouveau bon match d’Éder Militão derrière, qui était aligné du revenant Antonio Rüdiger, c’est toujours fébrile sur les transitions rapides de l’équipe rivale. Devant les caméras de Movistar après le match, Xabi Alonso n’a pas voulu tirer sur ses joueurs. « On a pu remonter au score. L’équipe a eu envie de revenir de ce 1-0. On a eu 3 ou 4 situations pour marquer le deuxième et gagner. […] Je n’ai aucun reproche à faire aux joueurs, il y a eu une réaction. Il faut qu’on continue d’être unis, qu’on sache être auto-critiques et avoir l’envie de gagner à l’extérieur. Ce mercredi, on aura l’occasion de le faire à Bilbao », a indiqué le coach basque. Il sait qu’en cas de mauvais résultat, son sort pourrait être définitivement scellé…