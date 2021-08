Real Madrid : la présentation de Kylian Mbappé serait prévue le 10 septembre prochain

Kylian Mbappé (22 ans) au Real Madrid, ça brûle ! Le quotidien sportif espagnol AS nous annonce que la Casa Blanca a déjà même tout prévu pour sa présentation. L'attaquant international tricolore serait ainsi présenté au public merengue le 10 septembre, au Santiago Bernabeu.



Actuellement en travaux, l'enceinte madrilène ne peut pas recevoir le génie français et ses futurs nouveaux supporters pour l'instant. Le Real compte donc attendre cette date, veille de la réception du Celta de Vigo, pour montrer son nouveau joyau à ses socios. Ils ne pourront d'ailleurs être que 32 000 à assister à l'évènement au regard des restrictions sanitaires. Tout est bouclé, il ne manque plus qu'un accord avec le Paris SG !