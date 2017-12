Real : Zidane promet du mieux en 2018

Le Real Madrid a très mal terminé une exceptionnelle année 2017 en chutant à domicile contre le FC Barcelone (0-3), ce samedi, à l'occasion de la 17e journée de Liga. Une déception pour Zinedine Zidane, qui espère redresser la pente dès le mois de janvier.

« C'est un moment compliqué, critique, pour nous aujourd'hui, c'est sûr. On est très déçu et affecté. (...) Je suis là pour prendre des décisions, composer l'équipe et j'assume mes choix. Là, on a une semaine pour rentrer chez nous, ne penser à rien d'autre qu'au repos, et après on va revenir encore plus fort », a d'abord lancé l'entraîneur français en conférence de presse.

« Nous ne sommes pas si mal, c'est d'ailleurs pour ça que cette défaite fait encore plus mal. Mais le football change rapidement. La dernière fois qu'ils sont venus, on aurait dit qu'ils étaient au fond du trou (2-0 en finale retour de Supercoupe d'Espagne, ndlr) parce que beaucoup de gens le disaient, et maintenant, c'est notre tour d'être au fond du trou. Mais c'est le football, il faut l'accepter. (...) On va recharger les batteries, on sait que tout cela est très long. Dans les moments compliqués, le Real réapparaît toujours », a terminé Zidane.