Real : Zidane révèle le secret de Ronaldo

"Il croit en lui, en ses responsabilités. Et une fois que ça tourne, puisque ça a tourné depuis un moment surtout à la maison, c’est bien pour lui, pour l’équipe. Je pense que c’est grâce à son abnégation. Vraiment, c’est quelqu’un qui bosse tout le temps devant le but et à l’arrivée ça paye", a estimé le technicien français devant les médias.



Sur les 11 derniers matchs, Ronaldo affiche des statistiques incroyables avec 21 buts et 3 passes décisives.



Avec maxifoot