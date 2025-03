Real : nouveau scandale, Ancelotti menace la Liga !

Cette fois, ni les arbitres ni Vinicius Junior ne sont concernés. Mais le Real Madrid est bien impliqué dans un nouveau scandale en Espagne. La faute à une programmation jugée incorrecte.

Entre leur 8e de finale retour de la Ligue des Champions contre l'Atletico (1-0, 2-4 tab) mercredi et leur victoire à Villarreal (1-2) samedi en fin d'après-midi, les Merengue n'ont même pas eu trois jours de repos.

Le Real prêt à boycotter un match

La Maison Blanche a donc poussé un coup de gueule, tout d'abord à travers sa chaîne officielle. «Le Real Madrid ne jouera plus jamais sans avoir 72 heures de repos. Et pour cela le club demandera le soutien de la FIFA» , a prévenu Real Madrid TV. Puis après le match de championnat, c'est Carlo Ancelotti qui s'est chargé de mettre la pression à la Liga.

«C'est la dernière fois que nous jouons avant 72 heures de repos, a lâché l'entraîneur madrilène. Nous ne le referons plus jamais. Nous avons demandé deux fois à la Liga de changer l'horaire et il ne s'est rien passé. C'est la dernière fois. Si cela arrive de nouveau ? Nous ne nous présenterons pas.» Clairement menacée, la Liga ne comprend pas la réaction du Real. L'instance contactée par Marca certifie que le Real, malgré l'affirmation d'Ancelotti, n'a jamais demandé à décaler le match programmé depuis le 25 février.

Tebas n'y comprend rien

La Liga en profite pour rappeler que les 72h de repos sont effectivement recommandées, mais pas obligatoires. C'est donc la quatrième fois que le Real se retrouvait dans cette situation depuis le début de la saison, contre cinq pour l'Atletico. Il faudra bientôt ajouter un cinquième épisode pour le club dirigé par Florentino Pérez. Toujours aussi réactif sur le réseau social X, le président de la Liga Javier Tebas a en effet révélé qu'Emilio Butragueño, directeur des relations institutionnelles du Real, avait demandé à repousser le coup d'envoi du match contre Leganés, initialement prévu à 16h15 le samedi 29 mars.

«Emilio a demandé au directeur des compétitions de placer le match à 21h, sans doute avec ton autorisation, j'imagine, pour donner plus de temps à ceux qui reviennent de sélection, a répondu Tebas à Ancelotti. Et maintenant ça fait moins de 72 heures entre la fin du match du samedi et le début de la demi-finale mardi !»



Le mardi 1er avril (21h30), le Real disputera effectivement sa demi-finale retour de Coupe du Roi contre la Real Sociedad (succès madrilène 1-0 à l'aller). Le champion d'Espagne en titre, qui criait récemment à la corruption des arbitres, et qui agace la Liga en développant son projet de Super League, n'a donc pas fini de se plaindre.

Mécontent de la programmation de son match à Villarreal (victoire 1-2) samedi, le Real Madrid a lancé une menace à la Liga.Une réaction incompréhensible pour l'instance dirigée par Javier Tebas.