Réaménagement ministériel : Ousmane Sonko reste Premier ministre, Abass Fall rejoint le gouvernement

Un léger remaniement gouvernemental a été opéré ce mardi 3 décembre, suite à l’élection de Malick Ndiaye comme député et président de l’Assemblée nationale. Ousmane Sonko est reconduit au poste de Premier ministre.



Deux changements marquent ce réaménagement : Yankhoba Diémé est désormais ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, succédant à Malick Ndiaye, élu président de l’Assemblée nationale lundi 2 décembre.



Abass Fall, élu député sous la bannière de Pastef, rejoint le gouvernement et prend la tête du ministère du Travail et des Relations avec les institutions, en remplacement de Yankhoba Diémé.