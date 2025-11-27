Rebasing des comptes nationaux : le FDR interpelle le gouvernement et demande des explications

Dans son communiqué de ce jeudi 27 novembre 2025, le Front pour la Défense de la République (FDR) constate avec étonnement le silence du dernier Conseil des ministres à propos de la note publiée par l'Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) portant sur le changement d'année de base des comptes nationaux du Sénégal (Rebasing Base 2021).
« Notre Front interpelle à ce propos le gouvernement et lui demande d'expliquer au peuple sénégalais les raisons de sa discrétion surprenante sur un sujet aussi important pour l'économie nationale. A tout le moins, le contenu de ce rapport mérite une large discussion dans le contexte économique et financier catastrophique que traverse actuellement le Sénégal », indique le Front de l’opposition.
La Conférence des Leaders se félicite des nombreuses adhésions au Front et invite toutes les autres forces vives à rejoindre et renforcer cet instrument commun de lutte, pour la défense de la République et des intérêts du peuple sénégalais.
