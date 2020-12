"Reconfinement" au Sénégal : «Ce n'est pas encore le débat au ministère de la Santé », réagit Dr Mamadou Ndiaye

Le Directeur de la Prévention, Docteur Mamadou Ndiaye s’est exprimé sur la hausse des cas de contaminations à la covid19 au Sénégal. Interpellé par nos confrères de la Rfm, sur un éventuel couvre-feu assorti d’un état d’urgence, le Dr Ndiaye se veut clair. Selon lui, la question ne s’est pas posée, jusque-là, au niveau du ministère de la Santé et de l’Action sociale.



A la question du journaliste savoir si le reconfinement (couvre-feu assorti d’un état d’urgence, car le Sénégal n’a pas connu de confinement jusqu'ici, Ndlr) est envisagé par le ministère de la Santé. Dr Mamadou Ndiaye de répondre : « Ce n’est pas actuellement un débat au niveau du ministère de la Santé ». Toutefois, il a souligné que ça reste une éventualité. « C'est une éventualité avec laquelle il faudra toujours composer tant qu'une épidémie ne s’est pas complètement éteinte et qu’elle est dans une phase dont on dit qu’elle est ascendante », a-t-il déclaré.



Pour ce qui s'agit de la hausse des cas notée ces derniers jours, le Dr Ndiaye pointe un doigt accusateur sur les populations qui, à un certain moment, ne respectaient plus les mesures barrières. « Le facteur essentiel sur lequel nous sommes aujourd’hui d’accord, c’est qu’il y a un relâchement autour des méthodes préconisées jusqu'à présent comme étant préventives contre la Covid-19 notamment les mesures barrières », s’est-il désolé.



Selon la Rfm, Dr Ndiaye a rassuré que le gouvernement envisage une distribution gratuite des masques.