Reconstruction du marché Sandaga : Alioune Ndoye assène ses vérités aux architectes qui sont contre le projet

La volonté du maire de Dakar Plateau de reconstruire le marché Sandaga sur fonds propres a suscité beaucoup de polémiques. Des architectes s’étaient levés pour demander la réhabilitation du site, qu’ils considèrent comme « historique et classé ». La Ville de Dakar revendiquait aussi le site en question qu’elle considère comme son patrimoine foncier. Face à ces polémiques, Alioune Ndoye, maire de Dakar Plateau est sorti de sa réserve pour apporter des éclaircissements sur ledit projet.



Selon Alioune Ndoye, avant l’acte 3 de la décentralisation, la gestion des équipements marchands tels que Kermel et Sandaga n’incombaient pas à la commune de Dakar Plateau. « Avec l’acte 3, la gestion des équipements marchands de même que les infrastructures correspondants ont été dévolues aux communes, qui les abritent, à l’exception d’un seul marché dans tout le Sénégal et dans les différentes villes du Sénégal, à savoir le marché Sandaga », a fait savoir le maire de Dakar Plateau.



Selon le maire de Dakar Plateau, la Ville n’a jamais accompagné le Plateau dans ces luttes pour la sauvegarde du patrimoine historique combats. « Demandez-vous ou était la Ville au moment où je combattais durement et difficilement pour le maintient et la réhabilitation des bâtiments de l’ex service d’hygiène », s’est-il demandé.



D’après lui, ceux qui s’érigent en gardien du patrimoine classé, n’ont jamais participé d’un copeck, quand le « Plateau mettait plus de 700 millions pour la réhabilitation à l’identique, de ce bâtiment historique classé, de l’ex service d’hygiène ».



Il a indiqué, par ailleurs, que Kermel, est un patrimoine historique classé et plus vieux que Sandaga, leur a été remis dans le respect de ces mêmes textes. « Pourquoi, alors, ce qui est valable pour l’ensemble des marchés du Sénégal devrait être différent pour Sandaga ? », S’est-il interrogé.



Selon Alioune Ndoye, la Ville de Dakar n’a pas de projet de réhabilitation ou de reconstruction portant sur le marché Sandaga. « De ce point de vue, la Ville n’a aucune inscription dans son budget pour un tel projet. La Ville voulait clairement délocaliser ce mythique marché de sa place actuelle, où elle voulait ériger un autre projet culturel, toujours pour amadouer les hommes de l’art, sans jamais leur dire la vérité », a soutenu le ministre des Pêches et de l’Economie maritime.



"Le marché de sandaga sera reconstruit à l’identique"



IL a ajoute : « La Ville avait un seul et unique visée, de délocaliser le marché à Petersen avec un projet nommé « La Rotonde » avec un emprunt de 4 milliards à la Société Générale. Il n y a jamais eu de projet étudié et validé par le Conseil municipal pour la Rotonde et pas la moindre exécution, jusqu’à son remboursement avec d’importantes charges financières supportées ».



Alioune Ndoye indique que le marché de sandaga sera reconstruit à l’identique. « Nous avons orienté les études dans le sens d’une reconstruction à l’identique du marché actuel. Conscient que c’est une carte de visite de Dakar qu’il fallait maintenir, que c’est un marqueur de notre histoire, mais aussi et surtout, une extrême nécessité pour les habitants de la commune », a-t-il dit.



« S’il s’agit de préserver Sandaga dans son lieu actuel, alors, venez autour de nous faciliter la reconstruction de ce patrimoine identique », a laissé entendre le maire de Dakar Plateau.



« On y apportera de légères modifications portant sur la sécurité avec l’ajout d’infrastructures comme des monte-charges, des ascenseurs et un parking sous terrain qui était inexistant avec l’ancien bâtiment », a expliqué Alioune Ndoye. Il a annoncé que l’espace qui entoure ce bâtiment sera dégagé pour lui rendre son côté majestueux. « Son aération et son accessibilité dans les différents côtés seront refaites ».



Le maire a confié qu’un espace de vie et un centre commercial seront érigés autour du marché. « Pour ne pas condamner un segment de l’activité commerciale, dans l’autre partie allant vers la descente de l’avenue Emile Badiane, il y sera construit un centre commercial moderne », a promis le maire de Dakar Plateau.