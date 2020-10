Recrudescence de l'émigration irrégulière : l'association des journalistes en migration dénonce l'échec de la politique mise en place par l'État

L'Association des journalistes en migration et sécurité (Ajms) se préoccupe de la recrudescence de l'émigration irrégulière au Sénégal ces derniers jours. Dans un communiqué, son président Daouda Gbaya a dénoncé l'échec de la politique mise en place par l'État avant d'inviter ce dernier à apporter une réponse appropriée au phénomène.



"Depuis quelques temps, nous constatons, pour le regretter, une recrudescence de l'émigration irrégulière au Sénégal. Il ne se passe pas une semaine sans que la presse locale ne fasse l'écho de cas d'interpellation de candidats à l'émigration", a rappelé l'association dans une note.



Selon le document, ces candidats à l'émigration irrégulière ne demandent qu'à être écoutés, soutenus et accompagnés par les autorités dont le rôle est de créer les conditions de leur épanouissement dans leur terroir.



" La persistance de l'émigration irrégulière traduit l'échec de la politique de jeunesse mise en place par l'État, à travers les structures dédiées (l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes, la Direction générale des Sénégalais de l'extérieur et l'agence nationale de la maison de l'outil", fustige le président de l'Ajms.



Toutefois Daouda Gbaya et ses camarades ont salué la décision du président Macky Sall de mettre à contribution de la Délégation à l'entrepreneuriat rapide (Der), pour accompagner les potentiels candidats à l'émigration irrégulière.



L'Ajms a enfin invité le gouvernement du Sénégal à apporter une réponse appropriée au phénomène de l'émigration irrégulière, qui a coûté la vie à des milliers de jeunes.