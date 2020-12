Recrudescence des cas Covid: Diouf Sarr prône la Tolérance Zéro pour le respect des mesures barrières

Le ministre de la Santé et de l'Action Sociale s'est montré intransigeant face l’augmentation des cas de contamination liés à la Covid_19. Lors de la deuxième séance du "Gouvernement face à la presse", de ce jeudi 10 décembre, Diouf Sarr a prévenu les récalcitrants qu'il ne saurait laisser faire pour respecter les mesures barrières.



"Comme beaucoup de déterminants de ce virus n'ont pas été connus par les scientifiques, le plus important dans la riposte c'est la prévention. Nous ne pouvons plus économiser de tolérance sur les mesures barrières. Et je crois si nous appliquons une décision disciplinaire nous pouvons stabiliser les nombre de cas de 10 à 15 même si nous tendons à 00 cas. Mais le réalisme montre que c'est un virus qu'on gère dans le temps. Le fameux réalisme c'est d'apprendre à vivre avec le virus, mais pas le laisser faire jusqu'à que cela soit incontournable", a lâché le ministre de la Santé.



S'agissant de la situation épidémiologique qui est caractérisée par une remontée soudaine de la courbe de contamination après une baisse constatée sur une longue période, Diouf Sarr déclare qu'il " faut se rendre à l' évidence et l'accepter. Parce qu'à la 42e semaine nous avons vu un phénomène exceptionnel. La courbe a tout petit peu frémi. Nous avons vu effectivement qu'il y a décalage. De 45 à 70. A la 46e semaine la courbe s'est décollée davantage avec 90 cas. Pour ce qui est de la semaine qui suit avec 190 cas et la semaine suivante 470 cas. Donc à ce niveau il faut se rendre à l'évidence. Donc ce qui se passe est une situation nouvelle".