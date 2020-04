Recrudescence des crimes environnementaux à Madagascar

Charbonnage, cultures de céréales, de cannabis ou encore extraction minière dans les aires protégées, coupe et trafic de bois précieux, vente de tortues en danger d'extinction... La Grande Ile souffrait déjà des ces fléaux, mais ils se sont intensifiés depuis la crise (sociale et économique) provoquée par la pandémie de Covid-19. Un phénomène qui se constate sur presque tout le territoire, indique la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Baomiavotse Raharinirina.



« Il y a énormément de gens qui sont dans une grande précarité économique et donc il y a une recrudescence des actes de criminalité environnementale. Il y a plus de 75 % de population rurale et ces personnes accèdent facilement ou directement aux ressources qui sont disponibles à proximité et donc ils vont directement vers les forêts, les parcs, les aires protégées. Tout récemment on a eu pas mal d'intrusions dans les aires protégées pour essayer de récolter des plantes suite au lancement du remède Covid-Organics », précise Baomiavotse Raharinirina.



Mais ce n'est pas le seul problème, poursuit le ministre : « En parallèle à ce mouvement, il y a aussi une tentation pour les trafiquants de faire évacuer des stocks de bois précieux qu'ils avaient jusque-là cachés parce qu'interdits. Il a le sentiment que l'Etat va être plus concentré sur la crise sanitaire. On a énormément de tentative d'évacuation du bois de palissandre, d'ébène et bois de rose du côté des régions Boeny et Betsiboka, à l'ouest, vers les Comores. »



Newsletter

Avec la Newsletter Quotidienne, retrouvez les infos à la une directement dans votre boite mail



S'abonner

Une campagne de tolérance zéro a été lancée au niveau de chaque région pour tenter de freiner ces crimes. Des opérations de déguerpissement ont été menées avec l'aide des forces de l'ordre dans les aires protégées mais « les directions régionales de l'environnement travaillent avec très peu de moyens », explique la ministre de l'Environnement



« Comme dans tous les pays pauvres les gens les plus démunis se retournent toujours vers les ressources naturelles disponibles dès que l'occasion se présente. Mais elles sont encouragées par les trafiquants qui profitent du service minimum de l'administration en ce moment pour piller les ressources naturelles. Le ministère de l'Environnement fait ce qu'il peut avec les moyens qu'il a, mais il faut que la justice suivent aussi après », souligne Ndranto Razakamanarina, le président de l'Alliance Voahary Gasy





Pour cette plateforme qui regroupe une trentaine d'organisations de la société civile impliquées dans la défense de l'environnement, la tolérance zéro n'est pas toujours appliquée par la justice car plusieurs trafiquants se sont révélés être des fonctionnaires ou des personnalités locales influentes, poursuit Ndranto Razakamanarina.



« Il y a ceux pris en flagrants délits qui disent connaître des gens en haut lieu. Il y a les fonctionnaires corrompus et il y a aussi ceux qui font des trafics. Par exemple, ce greffier de justice et vendeur de tortues protégées appréhendé au mois de mars. La sentence qu'il a eue n'a pas été la même que ses prédécesseurs, c'est-à-dire une sanction d'emprisonnement. Il faut donner l'exemple et c'est ça la tolérance zéro : une application de la loi égale pour tous. »



En plus de ses enquêteurs et informateurs sur le terrain, la plateforme a mis en place un numéro vert, le 512, qui permet aux citoyens de dénoncer les crimes environnementaux. 120 personnes ont été poursuivies pour crime environnemental depuis le début de l'état d'urgence sanitaire précise le ministère de l'Environnement.