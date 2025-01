Recrutement de 2000 enseignants plus de 147 000 mille déjà inscrits sur la plateforme, Thiès vient en tête

La plateforme Mirador dédiée aux inscriptions pour les deux mille (2000) enseignants a enregistré 147 845 candidats, à la date du 30 janvier.



Les statistiques révèlent que Thiès est en tête des 16 circonscriptions académiques du pays, avec 21 096 inscriptions. Elle est suivie de l’académie de Dakar (18 255), Pikine-Guédiawaye (14 449), et Saint-Louis (13 515). Les régions de Kaolack, Fatick, Diourbel, et Ziguinchor, ont également vu un nombre important de candidatures.



Le recrutement spécial de 2000 enseignants lancé par le ministère de l’Éducation nationale pour l’année scolaire 2024-2025 vise à combler les lacunes en personnel enseignant.

Le Directeur des Ressources Humaines du ministère de l’Éducation nationale, Saïbou Badiane, a précisé dans le quotidien national Le Soleil que la sélection des candidats se fera en fonction des besoins exprimés par les inspections d’académie et d’éducation et de formation. Il a souligné que l’objectif est de renforcer les effectifs dans les classes, réduire la surcharge horaire des enseignants et offrir une solution immédiate à la pénurie de personnel.



Les candidats retenus seront principalement choisis pour leur expérience en classe ou leur certification dans le domaine, afin de garantir qu’ils puissent enseigner immédiatement. Des formations à distance et des sessions de renforcement de capacité seront proposées pour ceux qui nécessitent un accompagnement supplémentaire.