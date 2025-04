Recrutement, réformes et bourses : les engagements de Moustapha Guirassy face au G7

Moustapha Mamba Guirassy, ministre de l’Éducation nationale, a rencontré le jeudi 17 avril 2025, les représentants des syndicats d’enseignants du G7 (les sept syndicats représentatifs du secteur de l'éducation et de la formation). Cette réunion de concertation a permis d’aborder plusieurs sujets d’actualité touchant le système éducatif national.



Selon une note publiée sur la page Facebook du ministère, huit (8) points étaient inscrits à l’ordre du jour : le recrutement des 2000 enseignants, les assises des daaras, l’hommage qui sera rendu au professeur Amadou Makhtar Mbow, le point sur les arrêtés, les réformes curriculaires, les formations, le nouveau découpage des IA et des IEF, le payement des bourses des élèves maîtres et le pacte de stabilité.



Le ministre Moustapha Guirassy a tenu à partager avec ses collaborateurs syndicalistes beaucoup de questions d’actualité pour plus de transparence et d’inclusion dans la gestion de l'éducation.



Dans leurs différentes interventions, les syndicalistes ont salué cette ouverture du ministre. Ils se sont félicités des accords avant de lister les points de désaccords et leurs attentes par rapport aux différentes questions soulevées.



Les bonnes nouvelles ont été la disponibilité des arrêtés dans les prochains jours, les bourses des élèves maîtres en cours de paiement, entre autres. Le ministre de l’Éducation nationale a demandé aux syndicalistes de poursuivre la réflexion pour donner leurs avis sur le nouveau découpage des académies.