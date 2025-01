Recrutement spécial de 2000 enseignants : "nous recrutons ceux qui sont déjà prêts à intervenir immédiatement" (Saybou Badiane)

D’après Saybou Badiane, directeur des ressources au ministère de l’Éducation, le manque d’enseignants dans le système scolaire sénégalais est un problème concret et persistant. "À la rentrée scolaire 2024-2025, nous avons constaté que nous avions un déficit incompressible de 4527 enseignants. Et nous avons demandé au gouvernement de faire un recrutement spécial, un recrutement direct qui nous permettrait d’avoir un personnel disponible immédiatement pour répondre à ce besoin", a-t-il déclaré lors de son intervention à radio Sénégal internationale.



Bien que les inspecteurs d’académie et de l’éducation aient trouvé des solutions temporaires pour assurer le bon fonctionnement des établissements, des poches de résistance subsistent. "Ces 2000 enseignants, recrutés entre janvier et février, devraient être une bouffée d'oxygène pour résoudre les derniers problèmes, notamment au niveau des inspections académiques. Nous avons toujours des collèges et des lycées qui n'ont pas le nombre d'enseignants nécessaires, ce qui a conduit à des réductions horaires dans certaines disciplines", a expliqué M. Badiane.



Le recrutement spécial, destiné à combler ce manque, se concentrera sur les disciplines où le déficit est le plus criant. "C’est un recrutement exceptionnel et spécial. Ce recrutement n’est pas celui par voie de concours habituel, mais un recrutement professionnel, car il s’agit de professionnels déjà formés. Nous ne disposons pas du temps nécessaire pour former ces nouveaux enseignants, donc nous devons recruter ceux qui sont déjà prêts à intervenir immédiatement", a précisé Saybou Badiane.



Cette mesure, selon toujours monsieur Badiane, s'inscrit dans un effort plus large du gouvernement pour améliorer la qualité de l'éducation au Sénégal et répondre aux besoins urgents des établissements scolaires. Et, d'après lui avec ces 2000 enseignants supplémentaires, l'État espère stabiliser le système éducatif et garantir un enseignement de qualité à tous les élèves du pays.