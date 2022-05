Recrutements dans les Communes: Macky Sall menace de sanctionner les maires qui ne respectent pas le Code des collectivités territoriales

En marge de la cérémonie de remise des cahiers de doléances des centrales syndicales, Macky Sall préconise le respect des règles en matière de recrutement dans les mairies. Il a fait savoir qu’il ne laissera aucun maire violer le Code des collectivités territoriales. Selon lui, les collectivités territoriales sont des « démembrements de l’Etat, qui sont régies par la loi et le règlement ». Le président de la République menace de sanctionner les maires qui ne respectent pas le Code des collectivités territoriales.



Le Secrétaire général de la Fédération générale des travailleurs du Sénégal/B, Sidya Ndiaye, a fait part de ses préoccupations sur les recrutements dans certaines mairies qui ne reposent sur aucune base légale.



« Certains d'entre eux (maires) violent délibérément la loi en licenciant abusivement les travailleurs au motif de ceux qui ne sont pas du même bord politique sans compter les actes de nomination à des postes de direction qu'ils posent dans le total mépris », a dit le secrétaire général de la FGTS.



Répondant aux interpellations de Sidya Ndiaye, Macky Sall a insisté sur le respect des règles en matière de recrutement dans les collectivités territoriales. « Il ne faut pas que les gens se fasse d’illusions, les collectivités territoriales sont des démembrements de l’Etat, qui sont régies par la loi et le règlement. En tant que président de la République, garant du bon fonctionnement des institutions, je ne laisserai aucune collectivité territoriale travailler en dehors du cadre réglementaire et légal dans ce pays », a insisté le chef de l’Etat.



D'après lui, un maire ne peut pas faire ce qu’il veut. « Il est soumis aux exigences de la loi et du règlement sinon il est révoqué. Tout recrutement en dehors de l’organigramme mis en place est de nul effet », a-t-il dit.



« Je leur ai tous dit que s’ils ne respectent pas la loi, ils seront sanctionnés. Il y a eu des maires, qui avant de partir ont recruté des centaines de personnes, cela aussi constitue un gros problème dans ce pays et qu’il faut revoir afin de fixer les règles », a soutenu Macky Sall.



Le chef de l’Etat souligne que les fonds des collectivités territoriales sont publics. D’après lui, même les maires de la majorité présidentielle sont obligés de respecter ces règles en matière de recrutement.